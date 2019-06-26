Иранского двойника Месси обвинили в совращении женщин

23 девушки подали в суд на иранца Резу Парастеша.

Иранский двойник Лионеля Месси Реза Парастеш был обвинен в использовании своего сходства с аргентинским футболистом для интимных отношений к женщинами.

Об этом сообщает Marca.

По данным источника, на Парастеша подали в суд 23 женщины, которые утверждают, что иранец выдавал себя за Месси, чтобы соблазнить их.

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Парастеш все обвинения в свой адрес опровергает, называя их "фейковыми новостями":

"Подобные новости для исламских стран, в том числе той, в которой я живу, это просто катастрофа. Меня они сильно задели, потому что теперь на меня набросился весь мир"

Напомним, Парастеш стал известен благодаря своему сходству с Месси в 2017 году после того, как его фотография разошлась по сети. На данный момент на страницу иранца в Instagram подписано почти 700 тысяч человек.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в ООН сравнили зарплату Месси и 1693 футболисток.