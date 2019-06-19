Луис Энрике покинул сборную Испании: названо имя нового тренера
Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании.
Об этом сообщает Marca со ссылкой на слова президента Королевской испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса.
49-летний Энрике ушел из сборной по личным причинам. Из-за семейных обстоятельств тренер пропустил три последних матча команды.
Преемником экс-тренера "Барселоны" стал Роберт Морено. Он работал ассистентом Энрике, а также руководил командой в трех последних поединках в отсутствие главного тренера.
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Контракт Морено, у которого ранее не было опыта работы главным тренером, будет действовать до окончания Евро-2020.
"Тренерский штаб Луиса Энрике продемонстрировал нам свою ценность, и мы хотим продолжать работу, опираясь на этих людей. Мы доверяем Морено. Как в спортивном, так и в организационном плане назначить его было лучшим решением. При этом Морено сказал нам, что он уйдет, если поймет, что не соответствует занимаемой должности", - сказал Рубиалес.
Луис Энрике провел на посту главного тренера сборной Испании одиннадцать месяцев. Рубиалес подчеркнул, что если Энрике захочет вернуться в сборную, то такое желание будет приветствоваться руководством федерации.
"Двери сборной Испании будут всегда открыты для него", - сказал Рубиалес.
Напомним, в отборе на Евро-2020 сборная Испании набрала максимальное количество очков в четырех матчах.
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