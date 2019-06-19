Луис Энрике покинул сборную Испании: названо имя нового тренера

Экс-тренер Барселоны Луис Энрике ушел из сборной по личным причинам.

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании.

Об этом сообщает Marca со ссылкой на слова президента Королевской испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса.

49-летний Энрике ушел из сборной по личным причинам. Из-за семейных обстоятельств тренер пропустил три последних матча команды.

Преемником экс-тренера "Барселоны" стал Роберт Морено. Он работал ассистентом Энрике, а также руководил командой в трех последних поединках в отсутствие главного тренера.

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Контракт Морено, у которого ранее не было опыта работы главным тренером, будет действовать до окончания Евро-2020.

"Тренерский штаб Луиса Энрике продемонстрировал нам свою ценность, и мы хотим продолжать работу, опираясь на этих людей. Мы доверяем Морено. Как в спортивном, так и в организационном плане назначить его было лучшим решением. При этом Морено сказал нам, что он уйдет, если поймет, что не соответствует занимаемой должности", - сказал Рубиалес.

Луис Энрике провел на посту главного тренера сборной Испании одиннадцать месяцев. Рубиалес подчеркнул, что если Энрике захочет вернуться в сборную, то такое желание будет приветствоваться руководством федерации.

"Двери сборной Испании будут всегда открыты для него", - сказал Рубиалес.

Напомним, в отборе на Евро-2020 сборная Испании набрала максимальное количество очков в четырех матчах.

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