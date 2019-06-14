Легендарный Марадона покинул мексиканский клуб из-за проблем со здоровьем

Аргентинец больше не является главным тренером клуба "Дорадос".

Легенда мирового футбола Диего Марадона покинул мексиканский клуб "Дорадос".

Об этом в Twitter сообщил менеджер Марадоны Матиас Морла.

"Диего Марадона решил не продолжать работу в "Дорадос". По совету врача он посвятит время своему здоровью и перенесет две операции: на плече и колене. Мы благодарны семье "Дорадос" и продолжим вместе идти к мечте в будущем".

"Дорадос" в Twitter поблагодарил аргентинца за работу.

"Вместе мы удивили мир! Мы демонстрируем, что футбол - это страсть. Спасибо за все, босс! Выздоравливай и увидимся!", - говорится в заявлении клуба.

Juntos sorprendimos al mundo. Demostramos que el fútbol es pasión y corazón.



Con el Diego de Sinaloa, #LaHicimosDeDiez.



¡Gracias por todo, Jefe! ¡Recupérate y nos vemos pronto! 💛 pic.twitter.com/A3g77k3wIM — #ConElPezHastaElFinal (@Dorados) 13 июня 2019 г.

Марадона работал в "Дорадос" с сентября 2018 года. Кроме поста главного тренера он также занимал должность технического директора.

Под руководством Марадоны "Дорадос" дважды доходил до финала плей-офф второго дивизиона чемпионата Мексики, но не сумел выйти в высшую лигу.

УНИАН ранее также сообщал о том, что легенда "Динамо" Олег Блохин перенес операцию.