Олимпику отказали в выдаче аттестата на следующий сезон УПЛ - журналист

Причиной стала дисквалификация молодежной и юношеской команд клуба за договорные матчи.

Журналист Кирилл Крыжановский сообщил, что донецкий «Олимпик» получил отказ от Украинской ассоциации футбола (бывшей ФФУ) по выдаче аттестата на сезон Премьер-лиги 2019/2020.

По информации журналиста, аттестационный комитет УАФ отказал в выдаче аттестата «Олимпику» на следующий сезон. Причина – клубные команды «Олимпика» U-21 и U-19 дисквалифицированы за договорные матчи, а согласно регламенту, для участия в УПЛ у клуба должны быть молодежная и юниорская команды (U-21 и U-19). «Олимпик» подал апелляцию на решение о снятии их команд U-21 и U-19, но пока безрезультатно.

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После отказа комитета аттестовать «Олимпик», клуб обратился к другим участникам УПЛ с непубличным обращением, в котором попросил клубы о поддержке в данной ситуации и выступить с совместным и уже публичным обращением к УАФ, чтобы для них сделали исключение. Однако, по информации Крыжановского, далеко не все клубы поддержат эту инициативу «Олимпика».

"Остается открытым вопрос – кого "впихнут" в УПЛ в случае окончательного отказа выдачи аттестата «Олимпику». Вариантов немного – либо это кто-то из пары проигравших плей-офф, либо «Арсенал-Киев», занявший последнее место в таблице", - написал Крыжановский в своем телеграм-канале.

Напомним, «Олимпик» финишировал девятым в турнирной таблице Премьер-лиги. В плей-офф за право выступать в следующем сезоне УПЛ «Карпаты» сыграют с «Волынью», а «Черноморец» с «Колосом».