Сборная Украины одержала непростую победу над Люксембургом в отборе на Евро-2020
Сборная Украины в рамках четвертого тура квалификации Евро-2020 во Львове принимала сборную Люксембурга. Подопечные Андрея Шевченко выиграли со счетом 1:0.
Украине удалось быстро выйти вперед - уже на 6-й минуте матча Роман Яремчук головой замкнул подачу Руслана Малиновского.
В следующие несколько минут украинцы могли забивать еще дважды, но после удара головой от Тараса Степаненко Люксембург спасла перекладина, а следом Александр Зинченко не реализовал выход один на один.
До конца тайма Украина создала еще один момент - Малиновский со штрафного пробил под перекладину, но голкипер сборной Люксембурга кончиками пальцев перевел мяч на угловой.
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В то же время Люксембург в первом тайме моментами получал слишком много свободы в атаке и пару раз потревожил Андрея Пятова. Гости даже забили, но из офсайда - гол был отменен.
Во втором тайме Люксембург захватил преимущество, и Пятову вновь пришлось вступать в игру - в частности, голкипер спас украинскую сборную после опасного удара Венсана Тилля со штрафного. Но Украине все же удалось отодвинуть игру со своей половины поля и сохранить победный счет.
Таким образом, после четырех матчей отбора на Евро-2020 украинская сборная набрала 10 очков и возглавляет группу В. У Люксембурга осталось 4 очка.
Украина в третьем из четырех матчей квалификации Евро-2020 сохранила свои ворота сухими.
Также отметим, что сборная Украины продлила серию без поражений во Львове - 16 побед и 2 ничьи.
Украина - Люксембург - 1:0
Гол: Яремчук, 6
Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Цыганков (Соболь, 86), Коноплянка (Коваленко, 80), Яремчук
Люксембург: Морис, Шано, Мартинс, Жерсон, Янс, О. Тилль (Тюрпель, 77), Баррейру, Мартенс, В. Тилль, Родригес, да Мота (Бенси, 52)
Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче отбора Украина разгромила Сербию со счетом 5:0.