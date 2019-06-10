Сборная Украины одержала непростую победу над Люксембургом в отборе на Евро-2020

Роман Яремчук принес Украине минимальную победу в матче четвертого тура.

Сборная Украины в рамках четвертого тура квалификации Евро-2020 во Львове принимала сборную Люксембурга. Подопечные Андрея Шевченко выиграли со счетом 1:0.

Украине удалось быстро выйти вперед - уже на 6-й минуте матча Роман Яремчук головой замкнул подачу Руслана Малиновского.

В следующие несколько минут украинцы могли забивать еще дважды, но после удара головой от Тараса Степаненко Люксембург спасла перекладина, а следом Александр Зинченко не реализовал выход один на один.

До конца тайма Украина создала еще один момент - Малиновский со штрафного пробил под перекладину, но голкипер сборной Люксембурга кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

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В то же время Люксембург в первом тайме моментами получал слишком много свободы в атаке и пару раз потревожил Андрея Пятова. Гости даже забили, но из офсайда - гол был отменен.

Во втором тайме Люксембург захватил преимущество, и Пятову вновь пришлось вступать в игру - в частности, голкипер спас украинскую сборную после опасного удара Венсана Тилля со штрафного. Но Украине все же удалось отодвинуть игру со своей половины поля и сохранить победный счет.

Таким образом, после четырех матчей отбора на Евро-2020 украинская сборная набрала 10 очков и возглавляет группу В. У Люксембурга осталось 4 очка.

Украина в третьем из четырех матчей квалификации Евро-2020 сохранила свои ворота сухими.

Также отметим, что сборная Украины продлила серию без поражений во Львове - 16 побед и 2 ничьи.

Украина - Люксембург - 1:0

Гол: Яремчук, 6

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Цыганков (Соболь, 86), Коноплянка (Коваленко, 80), Яремчук

Люксембург: Морис, Шано, Мартинс, Жерсон, Янс, О. Тилль (Тюрпель, 77), Баррейру, Мартенс, В. Тилль, Родригес, да Мота (Бенси, 52)

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче отбора Украина разгромила Сербию со счетом 5:0.