Португалия - Нидерланды: прогноз букмекеров на финал Лиги наций
16:10, 08 июня 2019Футбол
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В Порту определится первый в истории победитель Лиги наций УЕФА.
Криштиану Роналду / REUTERS
9 июня на стадионе "Драгау" в Порту пройдет финальный матч Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Португалии и Нидерландов.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам поля.
На победу португальской сборной по итогам основного времени матча можно сделать ставку с коэффициентом 2,40. Ничейный результат оценивается коэффициентом 3,30, а победа сборной Нидерландов - 3,15.
На то, что трофей в итоге достанется Португалии, букмекеры дают коэффициент 1,75, а на итоговый успех Нидерландов - 2,15.
Победитель финала станет первым обладателем трофея Лиги наций в истории.
Ранее португальцы и нидерландцы провели друг против друга 15 матчей: семь побед у Португали, две - у Нидерландов, еще два матча завершились вничью.
Как сообщал УНИАН, в полуфинале Португалия обыграла Швейцарию, а Нидерланды прошли Англию.
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