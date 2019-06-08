Португалия - Нидерланды: прогноз букмекеров на финал Лиги наций

В Порту определится первый в истории победитель Лиги наций УЕФА.

9 июня на стадионе "Драгау" в Порту пройдет финальный матч Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Португалии и Нидерландов.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам поля.

На победу португальской сборной по итогам основного времени матча можно сделать ставку с коэффициентом 2,40. Ничейный результат оценивается коэффициентом 3,30, а победа сборной Нидерландов - 3,15.

На то, что трофей в итоге достанется Португалии, букмекеры дают коэффициент 1,75, а на итоговый успех Нидерландов - 2,15.

Победитель финала станет первым обладателем трофея Лиги наций в истории.

Ранее португальцы и нидерландцы провели друг против друга 15 матчей: семь побед у Португали, две - у Нидерландов, еще два матча завершились вничью.

Как сообщал УНИАН, в полуфинале Португалия обыграла Швейцарию, а Нидерланды прошли Англию.