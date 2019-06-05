Феноменальный Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Португальский нападающий оформил хет-трик, забив победные голы на последних минутах матча.

В первом полуфинале Лиги наций УЕФА сборная Португалии со счетом 3:1 обыграла сборную Швейцарии. Встреча прошла на стадионе "Драгау" в Порту.

Португальцы вышли вперед на 25-й минуте матча - Криштиану Роналду отличился ударом со штрафного.

Швейцария отыгралась во втором тайме. Главный арбитр матча Феликс Брых сперва хотел наказать одиннадцатиметровым швейцарцев, но после видеоповтора выяснилось, что в предыдущей атаке фол был в штрафной сборной Португалии. В итоге рефери назначил пенальти в ворота португальцев, который реализовал Рикардо Родригес.

Но в концовке встречи Роналду не только принес Португалии победу, но еще и оформил хет-трик. На 88-й минуте форвард забил после паса Бернарду Силвы, а на 90-й завершил контратаку своей команды, обыграв защитника и пробив в дальний угол ворот.

В финальном матче, который пройдет 9 июня, португальцы сыграют с победителем полуфинальной пары Нидерланды - Англия.

Португалия - Швейцария - 3:1

Голы: Роналду, 25, 88, 90 - Родригес, 57 (пен.)

Португалия: Патрисиу, Семеду, Диаш, Пепе (Фонте, 63), Геррейру, Б. Фернандеш (Моутиньо, 90+1), Карвальо, Невеш, Б. Силва, Роналду, Фелиш (Гедеш, 71).

Швейцария: Зоммер, Мбабу, Аканжи, Шер, Родригес, Джака, Закария (Э. Фернандес, 71), Шакири, Фрелер (Дрмич, 89), Цубер (Штеффен, 83), Сеферович.

Напомним, сборная Португалии является соперником сборной Украины по квалификации Евро-2020.

УНИАН ранее также сообщал о том, что с Криштиану Роналду сняли обвинения в изнасиловании.