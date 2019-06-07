Сборная Нидерландов стала вторым финалистом Лиги наций

В полуфинале нидерландская сборная по итогам овертайма прошла англичан.

Сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций УЕФА. В полуфинальном матче подопечные Рональда Кумана в дополнительное время обыграли сборную Англии.

Англичане вышли вперед на 30-й минуте матча - после фола Маттейса де Лигта пенальти реализовал Маркус Рэшфорд.

Нидерланды отыгрались на 73-й минуте - де Лигт ударом головой замкнул навес с углового.

Через десять минут мяч побывал в сетке ворот нидерландской сборной, но гол Джесси Лингарда был отменен из-за офсайда после видеоповтора.

Игра перешла в овертайм, где победу одержали Нидерланды. Сперва Кайл Уокер отправил мяч в сетку, пытаясь в подкате опередить Квинси Промеса, а затем Промес отличился сам, забив в уже пустые ворота.

Нидерланды - Англия - 3:1

Голы: де Лигт, 73, Уокер, 97 (автогол), Промес, 114 - Рэшфорд, 32 (с пенальти)

Нидерланды: Силлессен, Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Роон (ван де Беек, 68), Ф. де Йонг (Строотман, 114), Вейналдум, Бергвейн (Преппер, 91), Депай, Бабель (Промес, 68)

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилвелл, Райс (Алли, 106), Делф (Хендерсон, 77), Баркли, Санчо (Лингард, 61), Рэшфорд (Кейн, 46), Стерлинг

В финале сборная Нидерландов встретится со сборной Португалии. Матч пройдет 9 июня на стадионе "Драгау" в Порту.

Как сообщал УНИАН, в полуфинале португальцы обыграли Швейцарию благодаря хет-трику Криштиану Роналду.