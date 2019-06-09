Португалия - Нидерланды - 1:0: онлайн финала Лиги наций

21:36, 09 июня 2019
Футбол
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Сборная Португалии / REUTERS

9 июня в финальном матче Лиги наций УЕФА встречались сборные Португалии и Нидерландов. Матч прошел на стадионе "Драгау" в Порту, так как Португалия принимала финальный турнир.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Португалия - Нидерланды.

Лига наций УЕФА, финал

Португалия - Нидерланды - 1:0

Гол: Гедеш, 60

Португалия: Патрисиу, Семеду, Рубен Диаш, Фонте, Геррейру, Карвальо (Невеш, 90+3), Данилу, Фернандеш (Моутиньо, 81), Бернарду Силва, Роналду, Гедеш (Рафа Силва, 75)

Нидерланды: Силлессен, Дамфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон (Люк де Йонг, 81), Френки де Йонг, Вейналдум, Депай, Бергвейн (ван де Бек, 60), Бабел (Промес, 46)

Онлайн-трансляция матча

Португалия - первый в истории победитель Лиги наций.

Сборная Португалии / REUTERS
Сборная Португалии / REUTERS

90+4 - Матч закончен! 160. Португалия - победитель Лиги наций!

Португалия - Нидерланды / REUTERS

90+4 - Ван Дейк предупрежден напоследок.

90+3 - Вместо Карвальо на поле вышел Рубен Невеш.

90+1 - Желтая карточка. Люк де Йонг предупрежден.

89 - Неудачно пробил Роналду со штрафного - мяч полетел в сторону от ворот.

88 - Желтая карточка Дамфрису и шанс для Роналду забить со штрафного.

87 - Совсем немного времени остается у Нидерландов, чтобы отыграться, а стопроцентных моментов пока нет.

Португалия - Нидерланды / REUTERS

86 - Семеду пробил низом с острого угла - вратарь на месте.

85 - Моутиньо упал в штрафной в борьбе с Блиндом - не было фола, арбитр разобрался в эпизоде.

83 - Ван Дейк пробил головой после навеса от угла поля - попал в соперника, следом пошла еще одна подача в штрафную, но Люк де Йонг нанес неточный удар.

81 - Замены у обеих команд. Моутиньо вышел вместо Бруну Фернандеша, а Люк де Йонг поменял де Рона.

80 - Фернандеш нанес плотный удар с дальней дистанции, но Силлессен грамотно занял позицию и забрал мяч.

79 - Промес выкатил в центр под удар де Рону, тот пробил сильно, но чуть выше "девятки".

75 - Замена у Португалии. Рафа Силва вышел вместо Гедеша.

70 - Промес опасно простреливал в центр штрафной, но португальцы не позволили пробить оттуда. Нидерланды сейчас владеют инициативой.

65 - Момент у Нидерландов. Депай бил головой, но Патрисиу справился, со второй попытки забрав мяч в руки.

60 - ГООООЛ! Португалия открывает счет в матче! 1:0. Силлессен не справился с ударом Гедеша из-за пределов штрафной.

Португалия - Нидерланды / REUTERS

60 - Вторая замена от Рональда Кумана. ван де Бек вместо Бергвейна.

58 - Повеселее пошла игра в последние минуты. Ждем голов.

Португалия - Нидерланды / REUTERS

57 - Опасно! Депай выцарапал мяч у соперника, прострелил на Вейналдума, который подставлял ногу - Патрисиу из нижнего угла достал мяч.

55 - Гедеш пробил издали и заработал четвертый за три минуты угловой для Португалии.

53 - Два подряд угловых было у ворот нидерландской сборной. После второго в штрафной было опасно, но удар так и не состоялся, а Силлессен сделал пару шагов вперед и забрал мяч.

50 - Опасный момент возник у ворот Патрисиу - Вейналдум выходил один на один, но арбитры справедливо зафиксировали офсайд.

46 - Замена состоялась в перерыве. Промес вышел вместо Бабела.

46 - Второй тайм начался!

45+1 - Первый тайм завершен! 0:0.

Португалия - Нидерланды / REUTERS

45 - Корнер у ворот Силлессена завершился очень неточным ударом Фонте.

44 - Только сейчас первый в матче угловой заработали Нидерланды. Но португальцы не позволили завершить его ударом.

41 - Роналду пофинтил и пробивал приблизительно от угла штрафной - мяч в руках у вратаря.

38 - Пятый удар за тайм от Бруну Фернандеша - неплохо на исполнение бил полузащитник почти с линии штрафной, но мяч пролетел чуть выше ворот.

Бруну Фернандеш / REUTERS

36 - Фернаншеш продолжает бить по воротам, на этот раз в касание метров с шестнадцати пробивал, но совсем не попал в створ.

35 - Роналду отдал под удар Гедешу, но тот пробил в соперника.

31 - Нидерланды пока не нанесли ни одного удара по воротам.

30 - Силлессен парировал дальний удар Фернандеша и перевел мяч на угловой. 

29 - Фонте пробил плечом после подачи углового - Силлессен спокойно забрал мяч. Роналду при этом подскользнулся и сбил де Лигта, так что арбитр зафиксировал фол в атаке.

Португалия - Нидерланды / REUTERS

28 - Роналду в поисках мяча ушел на правый фланг, попытался пробить оттуда, но удар был заблокирован.

26 - Не открывается пока игра. Довольно осторожно действуют обе команды.

22 - Угловой был у ворот Силлессена. Защитники нидерландской сборной пока выигрывают все на втором этаже.

20 - Не увидели мы ни голов, ни даже опасных моментов в дебюте матча. Пока 0:0.

Португалия - Нидерланды / REUTERS

16 - Перспективной могла быть контратака Нидерландов, но Бергвейна не пустили в штрафную.

13 - 68% игрового времени в дебюте матча мячом владеют "оранжевые", которые сегодня играют в форме бирюзового цвета.

12 - А вот теперь уже в створ бьет Фернандеш с дистанции - Карвальо пытался подставить голову, но не хватило каких-то сантиметров. В итоге мяч оказался в руках у Силлессена.

9 - Фернандеш издали нанес первый в матче удар по воротам, но получился он очень-очень неудачным.

4 - Бернарду Силва после заброса из глубины принял мяч на грудь в штрафной соперника и в борьбе с двумя соперниками завалился на газон. Арбитр никакого пенальти там не увидел.

3 - Нидерланды пока больше владеют мячем, но далековато от ворот соперника.

1 - Матч начался!

Прозвучали национальные гимны, скоро прозвучит и стартовый свисток.

Сборная Португалии / REUTERS

Фото с разминки команд

Сборная Португалии / REUTERS
Сборная Нидерландов / REUTERS

Португальцы и их главная звезда вышли на разминку.

Криштиану Роналду / REUTERS

Криштиану Роналду на трибунах сегодня будет поддерживать семья. Сын уже размахивает флагом Португалии.

REUTERS

Кубок, за который будут сражаться команды

Кубок Лиги наций / REUTERS

Стадион "Драгау", на котором пройдет матч.

Драгау / REUTERS

Последние результаты команд

Фото с предматчевых тренировок команд

Сборная Португалии / REUTERS
Сборная Нидерландов / REUTERS

Сборные Португалии и Нидерландов определят первого в истории победителя Лиги наций. Победитель турнира получит призовые в размере 10,5 миллионов евро, финалист - в размере 9 миллионов.

Португалия - Нидерланды: анонс финала Лиги наций

Сборная Португалии в розыгрыше Лиги наций заняла первое место в одной группе с Италией и Польшей, а в полуфинале обыграла Швейцарию (3:1). Нидерланды вышли из группы с Францией и Германией, а в матче 1/2 финала в овертайме обыграли Англию - 3:1.

Португалия - Нидерланды: прогноз букмекеров

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Теги: #Лига наций#сборная Португалии#сборная Нидерландов