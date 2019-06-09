Португалия - Нидерланды - 1:0: онлайн финала Лиги наций

В Порту определился первый в истории победитель Лиги наций УЕФА.

9 июня в финальном матче Лиги наций УЕФА встречались сборные Португалии и Нидерландов. Матч прошел на стадионе "Драгау" в Порту, так как Португалия принимала финальный турнир.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Португалия - Нидерланды.

Лига наций УЕФА, финал

Португалия - Нидерланды - 1:0

Гол: Гедеш, 60

Португалия: Патрисиу, Семеду, Рубен Диаш, Фонте, Геррейру, Карвальо (Невеш, 90+3), Данилу, Фернандеш (Моутиньо, 81), Бернарду Силва, Роналду, Гедеш (Рафа Силва, 75)

Нидерланды: Силлессен, Дамфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон (Люк де Йонг, 81), Френки де Йонг, Вейналдум, Депай, Бергвейн (ван де Бек, 60), Бабел (Промес, 46)

Онлайн-трансляция матча

Португалия - первый в истории победитель Лиги наций.

90+4 - Матч закончен! 160. Португалия - победитель Лиги наций!

90+4 - Ван Дейк предупрежден напоследок.

90+3 - Вместо Карвальо на поле вышел Рубен Невеш.

90+1 - Желтая карточка. Люк де Йонг предупрежден.

89 - Неудачно пробил Роналду со штрафного - мяч полетел в сторону от ворот.

88 - Желтая карточка Дамфрису и шанс для Роналду забить со штрафного.

87 - Совсем немного времени остается у Нидерландов, чтобы отыграться, а стопроцентных моментов пока нет.

86 - Семеду пробил низом с острого угла - вратарь на месте.

85 - Моутиньо упал в штрафной в борьбе с Блиндом - не было фола, арбитр разобрался в эпизоде.

83 - Ван Дейк пробил головой после навеса от угла поля - попал в соперника, следом пошла еще одна подача в штрафную, но Люк де Йонг нанес неточный удар.

81 - Замены у обеих команд. Моутиньо вышел вместо Бруну Фернандеша, а Люк де Йонг поменял де Рона.

80 - Фернандеш нанес плотный удар с дальней дистанции, но Силлессен грамотно занял позицию и забрал мяч.

79 - Промес выкатил в центр под удар де Рону, тот пробил сильно, но чуть выше "девятки".

75 - Замена у Португалии. Рафа Силва вышел вместо Гедеша.

70 - Промес опасно простреливал в центр штрафной, но португальцы не позволили пробить оттуда. Нидерланды сейчас владеют инициативой.

65 - Момент у Нидерландов. Депай бил головой, но Патрисиу справился, со второй попытки забрав мяч в руки.

60 - ГООООЛ! Португалия открывает счет в матче! 1:0. Силлессен не справился с ударом Гедеша из-за пределов штрафной.

60 - Вторая замена от Рональда Кумана. ван де Бек вместо Бергвейна.

58 - Повеселее пошла игра в последние минуты. Ждем голов.

57 - Опасно! Депай выцарапал мяч у соперника, прострелил на Вейналдума, который подставлял ногу - Патрисиу из нижнего угла достал мяч.

55 - Гедеш пробил издали и заработал четвертый за три минуты угловой для Португалии.

53 - Два подряд угловых было у ворот нидерландской сборной. После второго в штрафной было опасно, но удар так и не состоялся, а Силлессен сделал пару шагов вперед и забрал мяч.

50 - Опасный момент возник у ворот Патрисиу - Вейналдум выходил один на один, но арбитры справедливо зафиксировали офсайд.

46 - Замена состоялась в перерыве. Промес вышел вместо Бабела.

46 - Второй тайм начался!

45+1 - Первый тайм завершен! 0:0.

45 - Корнер у ворот Силлессена завершился очень неточным ударом Фонте.

44 - Только сейчас первый в матче угловой заработали Нидерланды. Но португальцы не позволили завершить его ударом.

41 - Роналду пофинтил и пробивал приблизительно от угла штрафной - мяч в руках у вратаря.

38 - Пятый удар за тайм от Бруну Фернандеша - неплохо на исполнение бил полузащитник почти с линии штрафной, но мяч пролетел чуть выше ворот.

36 - Фернаншеш продолжает бить по воротам, на этот раз в касание метров с шестнадцати пробивал, но совсем не попал в створ.

35 - Роналду отдал под удар Гедешу, но тот пробил в соперника.

31 - Нидерланды пока не нанесли ни одного удара по воротам.

30 - Силлессен парировал дальний удар Фернандеша и перевел мяч на угловой.

29 - Фонте пробил плечом после подачи углового - Силлессен спокойно забрал мяч. Роналду при этом подскользнулся и сбил де Лигта, так что арбитр зафиксировал фол в атаке.

28 - Роналду в поисках мяча ушел на правый фланг, попытался пробить оттуда, но удар был заблокирован.

26 - Не открывается пока игра. Довольно осторожно действуют обе команды.

22 - Угловой был у ворот Силлессена. Защитники нидерландской сборной пока выигрывают все на втором этаже.

20 - Не увидели мы ни голов, ни даже опасных моментов в дебюте матча. Пока 0:0.

16 - Перспективной могла быть контратака Нидерландов, но Бергвейна не пустили в штрафную.

13 - 68% игрового времени в дебюте матча мячом владеют "оранжевые", которые сегодня играют в форме бирюзового цвета.

12 - А вот теперь уже в створ бьет Фернандеш с дистанции - Карвальо пытался подставить голову, но не хватило каких-то сантиметров. В итоге мяч оказался в руках у Силлессена.

9 - Фернандеш издали нанес первый в матче удар по воротам, но получился он очень-очень неудачным.

4 - Бернарду Силва после заброса из глубины принял мяч на грудь в штрафной соперника и в борьбе с двумя соперниками завалился на газон. Арбитр никакого пенальти там не увидел.

3 - Нидерланды пока больше владеют мячем, но далековато от ворот соперника.

1 - Матч начался!

Прозвучали национальные гимны, скоро прозвучит и стартовый свисток.

Фото с разминки команд

Португальцы и их главная звезда вышли на разминку.

Криштиану Роналду на трибунах сегодня будет поддерживать семья. Сын уже размахивает флагом Португалии.

Кубок, за который будут сражаться команды

Стадион "Драгау", на котором пройдет матч.

Последние результаты команд

Фото с предматчевых тренировок команд

Сборные Португалии и Нидерландов определят первого в истории победителя Лиги наций. Победитель турнира получит призовые в размере 10,5 миллионов евро, финалист - в размере 9 миллионов.

Португалия - Нидерланды: анонс финала Лиги наций

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