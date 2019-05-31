Минус пять игроков: Шевченко сократил состав сборной Украины

Главный тренер национальной команды отказался от услуг пятерых футболистов.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение сократить состав команды перед матчами квалификации Евро-2020.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

1 июня расположение сборной покинут полузащитник Иван Петряк и защитник Василий Кравец.

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Кроме того, Шевченко в рамках "оптимизации состава" отказался от услуг ранее вызванных в сборную игроков "Динамо" Сергея Сидорчука и Артема Шабанова, а также Сергея Болбата из "Шахтера".

Что касается голкипера Андрея Лунина, то решение по нему будет приниматься после матча 1/8-й финала чемпионата мира U-20.

Напомним, сборная Украины готовится к поединкам отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга, которые пройдут 7 и 10 июня соответственно.

УНИАН ранее также опубликовал яркое видео подготовки сборной Украины.