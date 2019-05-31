"Адекватный и любит свою страну": в России сравнили Ракицкого с Усиком

Нападающий сборной России Артем Дзюба высказался об украинском защитнике Ярославе Ракицком.

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба высказался об украинском защитнике Ярославе Ракицком, сравнив его с чемпионом мира по боксу Александром Усиком.

Об этом Дзюба сказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Тема Украины для Ракицкого не табу. Мы обсуждаем что-то, я даже не выдержал однажды - как раз предвыборные дебаты были между Порошенко и Зеленским. Мы ехали в автобусе, я сразу за ним, Ярослав сидит и смотрит, как они там шокают, балакают.

Я в какой-то момент говорю ему: "Яра, пожалуйста, выключи, я больше не могу". Он любит свою страну, настоящий украинец, но не оголтелый, все прекрасно понимает - где черное, где белое. Олицетворение адекватного - а-ля Усик", - сказал Дзюба.

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Российский футболист также объяснил, чем именно ему нравится Усик:

"Своим стержнем, поведением, манерами, как разговаривает, имеет свое мнение. Я не беру то, что он сверхталантливый боксер, очень крутой. Люблю и уважаю тех, кто не переобувается на ходу, а говорит, как есть".

Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" в зимнее межсезонье и выиграл с командой чемпионат России.

УНИАН также сообщал о том, что Андрей Ярмоленко рассказал, как в английском "Вест Хэме" отреагировали на победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.