"Пацаны шутят": Ярмоленко рассказал, как в Вест Хэме отреагировали на победу Зеленского (видео)

В английском клубе, по словам Андрея Ярмоленко, следят за ситуацией в Украине.

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о том, как игроки и тренер английского "Вест Хэма" отреагировали на победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

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Об этом Ярмоленко рассказал каналу "Бомбардир" на YouTube.

"Пацаны следят за ситуацией в Украине. А тот же Мануэль Пеллегрини после первого тура выборов подходил и спрашивал, правда ли это, что в первом туре победил комик. Я говорю: "Да-да". И после второго тоже...", - сказал Ярмоленко.

"Ну и пацаны подтравливают, шутят по этому поводу. Приходится отбиваться", - добавил украинский футболист.

Напомним, Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" прошлым летом, однако пропустил большую часть сезона из-за травмы.

Как сообщал УНИАН, Ярмоленко получил вызов в сборную Украины на ближайшие матчи отбора на Евро-2020.