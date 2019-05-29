Арсенал-Киев вылетел из УПЛ, Карпаты и Черноморец сыграют в переходных матчах (результаты 32-го тура)

Столичные "канониры" заняли последнее место в чемпионате.

В среду состоялись три поединка заключительного 21-го тура украинской Премьер-лиги. В Киеве, Полтаве и Одессе решалась судьба команд в нижней части турнирной таблице.

В частности, определился клуб, который покинет высший дивизион. Им стал «Арсенал-Киев», который проиграл на своем поле "Карпатам" и занял последнее, 12-е место в чемпионате Украины по итогам сезона.

10-е и 11-е места заняли "Карпаты" и "Черноморец". Одесситы рисковали оказаться последними, однако выиграли свой матч против "Десны" со счетом 3:0. Что касается "Карпат", то даже победа в Киеве не гарантировала им сохранения прописки в УПЛ, ведь нужно было надеяться на поражение "Олимпика" с нужным счетом в Полтаве. Однако "Ворскла" и "Олимпик" сыграли вничью.

Таким образом, нижняя часть турнирной таблицы приобрела законченный вид.

Завтра свои последние матчи в нынешнем сезоне Премьер-лиги сыграют шесть команд-лидеров.

«Арсенал-Киев» - «Карпаты» - 2:3

Голы: Ковпак (4), Авагимян (90) - Нестеров (18), Мякушко (20, с пенальти), Мирошниченко (45+2).

«Арсенал-Киев»: Пидкивка, Жичиков, Дубинчак, Башлай (Янаков, 32), Сагуткин, Вакуленко (Кадымян, 46), Домбровский, Ориховский, Калитвинцев, Авагимян, Ковпак (Липартия, 11).

«Карпаты»: Кучинский, Нестеров (Федецкий, 36), Ковтун, Папа, Мирошниченко, Клёц, Ди Франко (Дебелко, 80), Онгла, Мякушко, Гуцуляк, Понде.

«Ворскла» - «Олимпик» - 2:2

Голы: Шарпар, 5, Васин, 44 (пен.) – Дегтярев, 75, 83

«Ворскла»: Ткаченко, Пердута, Мартыненко, Даллку, Артур (Сапай, 73), Сакив (Петрович, 81), Скляр, Шарпар, Васин, Коломоец, Габелок.

«Олимпик»: Крынский, Клименчук (Валеев, 65), Гришко, Гай, Ксенз (Сондей, 78), Кольцов, Политыло, Тейшейра (Дегтярев, 68), Г. Пасич, Матар Диэйе, Е. Пасич.

"Черноморец" - "Десна" - 3:0

Голы: Владимир Танчик, 62, Арни Вильхамссон, 73 (пен), 85

«Черноморец»: Сергей Литовченко, Александр Голиков, Глеб Грачев, Дмитрий Рыжук, Виталий Гошкодеря, Денис Норенков, Владислав Хамелюк, Владимир Танчик, Вдадимир Аржанов, Владимир Коваль (Василий Павлов, 6), Арни Вильхамссон

«Десна»: Игорь Литовка, Владислав Огиря, Андрей Гитченко, Александр Филиппов, Егор Картушов, Дмитрий Немчанинов, Денис Безбородько (Дмитрий Хлебас, 65), Андрей Слинкин, Денис Фаворов, Александр Волков, Андрей Богданов

Удаление: Немчанинов ("Десна").