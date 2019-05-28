Приезд чемпионов Англии и Бельгии, гольф Коноплянки и теннисбол Ярмоленко в лагере сборной Украины (фото)

Рабочие будни подопечных Андрея Шевченко проходят интересно и насыщенно.

Очередной рабочий день в тренировочном лагере национальной сборной Украины по футболу, в отличие от двух предыдущих, начался не с игрового занятия. Однако футболистам без игры - никак. Евгений Коноплянка быстро нашел напарников для партии в мини-гольф.

Руслан Малиновский, который прибыл в расположение сборной накануне вечером, и Марьян Швед радостью составили компанию Евгению. Марьян впервые в жизни взял в руки клюшку для гольфа, а вот Коноплянка уже успел попрактиковаться накануне, поэтому имел преимущество над оппонентами и одержал победу. Теперь Коноплянка вызывает на "батл" Александра Зинченко, с которым на предыдущих сборах уже соревновался в меткости попадания в лунку.

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Поиграть в мини-гольф ребята успели еще до утренней прогулки. Уже чувствуется летняя жара, поэтому после непродолжительного променада тренеры по физподготовке предложили игрокам провести упражнения на растягивание мышц в тени. После разминки Андрей Ярмоленко, Роман Безус, Роман Яремчук и Игорь Пластун поиграли в теннисбол, а Евгений Коноплянка - в большой теннис. На этот раз он выбрал себе в оппоненты администратора сборной Александра Кисткина.

Тем временем состав сборной постепенно пополняется. Сегодняшний обед команда провела уже в компании двух чемпионов европейских клубных сезонов - Александра Зинченко (чемпион Англии в составе "Ман Сити") и Руслана Малиновского (чемпион Бельгии, "Генк").

Как сообщает пресс-служба УАФ, сегодня в 18 часов команду ждет игровая тренировка на стадионе «Солнечный» в Харькове.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко проводят тренировочный сбор накануне матчей квалификации Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).