Суркис отказался продавать лидера Динамо за 18 миллионов евро

Итальянский "Наполи" хотел подписать капитана киевлян Виктора Цыганкова.

Президент "Динамо" Игорь Суркис отклонил предложение итальянского "Наполи" по трансферу Виктора Цыганкова.

Об этом стало известно сайту football.ua.

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"Наполи" обратился в "Динамо" с предложением по трансферу Цыганкова в размере 18 миллионов евро. Однако Суркис не стал вести переговоры с руководством неаполитанского клуба и сразу ответил отказом.

Отметим, что текущий контракт 21-летнего Цыганкова рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне полузащитник забил 18 голов и отдал 16 результативных передач в 45 матчах за "Динамо".

Как сообщал УНИАН, ранее также стало известно, что "Наполи" включился в борьбу за полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.