Суркис отказался продавать лидера Динамо за 18 миллионов евро
19:13, 23 мая 2019Футбол
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Итальянский "Наполи" хотел подписать капитана киевлян Виктора Цыганкова.
Наполи пытался подписать Виктора Цыганкова / фото: ФК Динамо Киев
Президент "Динамо" Игорь Суркис отклонил предложение итальянского "Наполи" по трансферу Виктора Цыганкова.
Об этом стало известно сайту football.ua.
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"Наполи" обратился в "Динамо" с предложением по трансферу Цыганкова в размере 18 миллионов евро. Однако Суркис не стал вести переговоры с руководством неаполитанского клуба и сразу ответил отказом.
Отметим, что текущий контракт 21-летнего Цыганкова рассчитан до июня 2023 года.
В этом сезоне полузащитник забил 18 голов и отдал 16 результативных передач в 45 матчах за "Динамо".
Как сообщал УНИАН, ранее также стало известно, что "Наполи" включился в борьбу за полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.
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