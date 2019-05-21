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Итальянский Наполи включился в борьбу за игрока сборной Украины

19:45, 21 мая 2019
Футбол
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Руслан Малиновский летом может уйти из Генка / фото: krcgenk.be

Об этом сообщает Calcio Napoli 24.

Спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли изучает вариант с подписанием Малиновского.

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Отмечается, что скауты "Наполи" уже несколько раз посещали матчи "Генка" и просматривали украинского хавбека. В своих отчетах они дали игре Малиновского положительную оцену.

Кроме того, представители "Наполи" контактировали с окружением украинца.

В этом сезоне Малиновский забил 16 голов и сделал 16 результативных передач в 51 матче за "Генк". Вместе со своей командой украинец стал чемпионом Бельгии.

УНИАН также сообщал о том, что агент опроверг информацию о возможном трансфере Малиновского в "Спартак".

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Теги: #Генк#трансферы#Наполи#Руслан Малиновский