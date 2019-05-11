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Луческу и Лобановский - в тройке лучших: представлен рейтинг самых титулованных тренеров в истории

11:33, 11 мая 2019
Футбол
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На счету Мирчи Луческу - 32 трофея / фото: fanatik.com.tr

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу и легендарный украинский тренер Валерий Лобановский входят в топ-3 рейтинга самых титулованных тренеров в истории футбола.

Рейтинг опубликовал Goal.com.

Луческу, который по ходу карьеры завоевал 32 трофея, располагается на втором месте. У Лобановского - на два трофея меньше и третья строчка.

Возглавляет рейтинг экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, который по ходу карьеры выиграл 49 титулов.

Топ-10 рейтинга самых титулованных тренеров мира выглядит следующим образом:

Топ-10 самых титулованных тренеров в истории / Goal.com

Как сообщал УНИАН, ранее Луческу извинился за свои слова о Лобановском, который занял шестое место в рейтинге лучших тренеров в истории футбола.

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Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#Мирча Луческу#Валерий Лобановский