Луческу и Лобановский - в тройке лучших: представлен рейтинг самых титулованных тренеров в истории
11:33, 11 мая 2019Футбол
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Экс-тренер Шахтера опередил экс-тренера Динамо по количеству трофеев.
На счету Мирчи Луческу - 32 трофея / фото: fanatik.com.tr
Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу и легендарный украинский тренер Валерий Лобановский входят в топ-3 рейтинга самых титулованных тренеров в истории футбола.
Рейтинг опубликовал Goal.com.
Луческу, который по ходу карьеры завоевал 32 трофея, располагается на втором месте. У Лобановского - на два трофея меньше и третья строчка.
Возглавляет рейтинг экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, который по ходу карьеры выиграл 49 титулов.
Топ-10 рейтинга самых титулованных тренеров мира выглядит следующим образом:
Топ-10 самых титулованных тренеров в истории / Goal.com
Как сообщал УНИАН, ранее Луческу извинился за свои слова о Лобановском, который занял шестое место в рейтинге лучших тренеров в истории футбола.
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