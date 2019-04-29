"Не имеет смысла": Суркис объяснил, почему не готов продать Цыганкова

Президент "Динамо" считает, что Цыганков еще должен поиграть в киевском клубе.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что пока не планирует продавать лидера команды Виктора Цыганкова.

Об этом Суркис сказал в интервью "Профутболу".

По словам президента киевского клуба, Цыганкову нет смысла переходить не в топ-клуб:

"Мы готовы отпустить любого футболиста, если будет соответствующее предложение для клуба, для футболиста, и если тот клуб, который хочет купить Цыганкова – это будет топ-клуб. Цыганкову переходить не в топ-клуб, а просто в другой чемпионат, даже в один из топ-5 чемпионатов, не имеет смысла".

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Суркис считает, что Цыганков должен поиграть в "Динамо" "еще какое-то время".

"Сегодня Цыганков - топ футболист. Со временем он может стать топ-топ-топ. Считаю, он еще какое-то время должен поиграть в киевском "Динамо", окрепнуть, стать настоящим лидером. Тогда будем рассматривать возможность его продажи", - отметил президент "Динамо".

УНИАН также сообщал о том, что в "Динамо" возмутились судейством матчей УПЛ.