Ракицкий вне списка: Шевченко вызвал в сборную Украины одиннадцать легионеров
Стал известен список футболистов из зарубежных чемпионатов, которые получили вызов в сборную Украины на ближайшие матчи.
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко вновь не вызвал в сборную защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого. В то же время вызов получил вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который не выходил на поле с осени и продолжает восстанавливаться после травмы. Также травмирован на данный момент полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка.
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Также отметим, что в сборную не вызван голкипер "Леганеса" Андрей Лунин, который поможет сборной Украины U-20 на ЧМ-2019.
Всего вызов в сборную получили одиннадцать легионеров:
Евгений Коноплянка ("Шальке"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Генк"), Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус (все - "Гент"), Иван Петряк ("Ференцварош"), Эдуард Соболь ("Яблонец"), Артем Кравец ("Кайсериспор") и Василий Кравец ("Леганес").
Напомним, 7 июня во Львове сборная Украины проведет матч отбора на Евро-2020 против сборной Сербии, а 10 июня там же сыграет с Люксембургом.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что сборная Украины осенью впервые за десять лет сыграет в Днепре.