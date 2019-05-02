Сборная Украины впервые за десять лет сыграет в Днепре

Украинские футболисты проведут на "Днепр-Арене" товарищеский матч.

Сборная Украины осенью проведет товарищеский матч на стадионе "Днепр-Арена" в Днепре.

Об этом сообщил один из ведущих шоу "ТаТоТаке" на YouTube Михаил Спиваковский.

Когда именно пройдет матч и кто будет соперником украинской сборной - пока неизвестно.

Стоит отметить, что на 14 ноября у сборной Украины запланирован товарищеский матч с Эстонией, а еще один контрольный поединок ориентировочно пройдет 10 сентября.

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Отметим, что сборная Украины не играла в Днепре уже десять лет. Предыдущий матч "желто-синих" на "Днепр-Арене" состоялся еще 10 октября 2009 года, когда украинцы обыграли Англию (1:0) в отборе на ЧМ-2010.

Напомним, ближайшие матчи подопечные Андрея Шевченко проведут на "Арене Львов" во Львове. В рамках отбора на Евро-2020 Украина 7 июня примет Сербию, а 10 июня - Люксембург.

Ранее УНИАН сообщал о том, что сборная Украины поднялась на 27-е место в рейтинге ФИФА.