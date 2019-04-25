Сабо: Мораес не имел права бить пенальти в матче с Динамо

Известный украинский тренер поделился своим мнением по матчу "Динамо" - "Шахтер".

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился своим мнением по матчу "Динамо" - "Шахтер" (0:0), который состоялся в среду в рамках 25-го тура УПЛ.

"Самое главное, что несмотря на нулевую ничью, игра получилась. Были некоторые моменты со стороны судей. Не скажу, что арбитр судил плохо, но у Романова не хватает опыта. Когда атакует одна команда, мяч отбирается и идет контратака, потом мелкий фол, свисток, и теряется темп. Это было как в одну, так и в другую сторону. Нужно дать доиграть момент, а потом давать карточку.

На сегодняшний день "Шахтер" сильнее "Динамо". Если полностью открыться, киевляне проиграют. Хацкевич правильно выбирает тактику, и игра получается. У "Шахтера" идут атаки с левого фланга. Правый фланг у них абсолютно не работает. Поэтому тренеры "Динамо" все внимание акцентировали на сильном фланге "Шахтера". Поэтому моментов было мало. У киевлян тоже было мало ударов. Команды побаивались друг друга", - отметил Сабо, чьи слова цитирует "Динамомания" со ссылкой на программу "Футбол News".

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По мнению специалиста, во втором тайме киевлянам нужно было играть более рискованно.

"Хозяевам поля следовало рисковать. "Динамо" перехватило инициативу и атаковало, но агрессии не было. Романов выдал очень много карточек. Было мало ударов? Должна быть средняя линия. Полузащитники должны в каждой игре сделать 5-6 ударов по воротам. Да, сейчас их перекрывают, но футболисты хотят довести мяч чуть ли ни до линии ворот.

Де Пена? Пока ничего не могу сказать. Были передачи с левого фланга, но там играл Болбат. Это слабое место "Шахтера". Что касается Мораеса, то он невыразительно сыграл. Он не имел права подходить бить пенальти. Он был в "Динамо" и на тренировках наверняка пробивал одиннадцатиметровые, о чем знал Бойко. Видимо, Мораес хотел забить свой очередной мяч", - отметил Йожеф Сабо.

"Шансы "Динамо" догнать "Шахтер"? Они всегда есть, но семь очков - это многовато. Кто может обыграть горняков? Может быть, "Динамо". Я говорил и говорю - "Шахтер" будет чемпионом", - заявил 79-летний экс-тренер.

Как сообщал УНИАН, главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич раскритиковал работу арбитров на матче с "Шахтером", выразив мнение, что судья не позволял игрокам бороться.