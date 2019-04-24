"Просто поразило": Хацкевич раскритиковал судейство матча Динамо - Шахтер

Главный тренер Динамо прокомментировал ничью в матче с "Шахтером".

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал ничью в матче 25-го тура чемпионата Украины против "Шахтера" (0:0).

Слова Хацкевича приводит dynamo.kiev.ua.

"Конечно, мы не играли на ничью. Ничья устраивала "Шахтер", они второй тайм вообще уже провели на быстром переходе из обороны в атаку. Может быть, в конце надо было свалиться на обычный навал, но нет у нас нападающего, который бы цеплялся за эти мячи, сбрасывал... Ребята выложились полностью, я им сказал: выше головы, мы будем бороться до конца! Хотя понятно, что сегодняшняя ничья в пользу "Шахтера", - сказал Хацкевич.

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Тренер "Динамо" также выразил свое недовольство работой главного арбитра матча Виталия Романова:

"Я еще хочу коснуться судейства. Любой контакт, любая борьба - сразу свисток или в одну, или в другую сторону. Никакой динамики! Если кто-то боится конкуренции, нет вопросов, пусть играют между собой. В конце начали валяться... Судейство меня просто поразило".

Хацкевич выразил мнение, что арбитр не позволял игрокам бороться:

"Я говорю судье: "Почему ты не даешь бороться?". Он говорит: "Они поубивают друг друга". Футбол - это страсть, это борьба в первую очередь. А когда свисток, свисток, желтая карточка, желтая карточка - никакой динамики игры нет. Понятно, что темп сбивается. Можно провести быструю атаку, у нас мяч остается - свисток. Это вообще безобразие, на самом деле! О какой борьбе можно говорить? Если бояться судить, смысл тогда это делать?".

УНИАН также опубликовал видеообзор матча "Динамо" - "Шахтер".