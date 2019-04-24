Динамо - Шахтер: видеообзор матча

Гранды украинского футбола сыграли вничью в 25-м туре УПЛ.

На "Олимпийском" в Киеве состоялся матч 25-го тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером". Встреча украинских топ-клубов завершилась вничью - 0:0.

Команды не порадовали болельщиков зрелищной игрой и так и не сумели открыть счет в матче.

В добавленное ко второму тайму время "Шахтер" имел шанс вырвать победу с пенальти, который был назначен за фол Никиты Бурды на Дентиньо, однако Жуниор Мораес не сумел переиграть Дениса Бойко.

После этого матча у "Шахтера" в активе 64 очка, у "Динамо" - 57.

УНИАН также опубликовал полное видео матча "Динамо" - "Шахтер".