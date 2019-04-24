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Заря - Львов: видео голов матча Премьер-лиги

19:14, 24 апреля 2019
Футбол
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Заря обыграла Львов на Славутич-Арене / фото: ФК Заря

Матч завершился волевой победой "Зари" со счетом 2:1.

В составе победителей на 56-й минуте отличился Филипп Будковский, а на 90-й пенальти реализовал Александр Караваев. У гостей гол на 42-й минуте забил Бруно.

После этой победы "Заря" набрала 35 очков и вышла на четвертое место в турнирной таблице УПЛ. У "Львова" - в активе 30 очков и шестая позиция.

УНИАН также сообщал о том, что в 25-м туре УПЛ "Карпаты" сыграли вничью с "Черноморцем".

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Теги: #Заря#УПЛ#чемпионат Украины#УПЛ-2018/19#ФК Львовпогода в Запорожье