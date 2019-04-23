Ворскла совершила невероятный камбек в матче с Десной - команды забили 6 голов на двоих

Поединок завершился вничью - 3:3, хотя после первого тайма полтавчане проигрывали 0:3.

Завершился еще один матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Ворскла" на своем поле принимала "Десну". Суперрезультативный поединок завершился со счетом 3:3, сообщает официальный сайт соревнований.

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Для хозяев матч стартовал катастрофически плохо: к 15-й минуте "Десна" выигрывала 2:0 (голы Сергийчука и Хлебаса), а на 42-й счет стал разгромным после оформленного Михаилом Сергийчуком дубля.

Тем не менее, в течение 20 минут второго тайма подопечные Виталия Косовского нашли в себе силы не только сократить отставание, но и героически отыграться после голов Артема Габелка, Вячеслава Шарпара и Кареки.

В итоге - ничья 3:3.

"Десна" и "Ворскла" находятся на 7-м и 8-м месте в турнирной таблице соответственно. В турнирной таблице команды разделяют 5 очков.