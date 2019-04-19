УЕФА назвал имя лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Лионель Месси признан лучшим по итогам ответных матчей 1/4 финала главного клубного турнира Европы.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает официальный аккаунт УЕФА в Twitter.

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В ответном матче 1/4 финала против "Манчестер Юнайтед" Месси оформил дубль, помог своей команде одержать разгромную победу со счетом 3:0 и уверенно пробиться в полуфинал (в первом матче "Барселона" выиграла со счетом 1:0).

На звание лучшего игрока недели также претендовали форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, защитник "Аякса" Матейс де Лигт и нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

Отметим, что дубль в ворота "МЮ" вывел Месси в единоличные лидеры гонки бомбардиров Лиги чемпионов 2018-2019. На счету аргентинца 10 забитых мячей.

🥇 Лучший игрок недели в #ЛигаЧемпионов - автор дубля в матче с "МЮ" Лео Месси! 👏👏👏 pic.twitter.com/yToyhmpjQJ — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 19 апреля 2019 г.

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