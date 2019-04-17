Роналду прервал невероятную серию в Лиге чемпионов

Португальский нападающий впервые за долгое время не сыграет в полуфинале главного клубного турнира Европы.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые за девять лет не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.

Об этом сообщает ESPN.

Невероятная серия португальского форварда прервалась после сенсационного вылета "Ювентуса" в четвертьфинале ЛЧ - туринский топ-клуб на своем поле проиграл "Аяксу" (1:2).

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В предыдущий раз команда Роналду вылетала из турнира до полуфинальной стадии еще в 2010 году, когда "Реал" покинул турнир в 1/8 финала, уступив "Лиону".

Кроме того, Роналду впервые за четыре года не поднимет над головой трофей главного клубного турнира Европы.

Напомним, португальский форвард открыл счет в матче с "Аяксом", однако затем "Ювентус" пропустил дважды и вылетел из турнира.

Как сообщал УНИАН, ранее журнал France Football изобразил на обложке целующихся Криштиану Роналду и Лео Месси.