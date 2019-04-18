"Это жестоко": как Гвардиола отреагировал на драматичный вылет Ман Сити из Лиги чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" прокомментировал результат матча с "Тоттенхэмом".

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов, несмотря на победу над "Тоттенхэмом" (4:3 после 0:1 в первой игре).

Слова Гвардиолы приводит BBC.

"Это жестоко. Но что есть - то есть. Нам нужно смириться с этим. После 20 минут мы вели 3:2, во втором тайме мы создали много моментов и забили необходимые нам голы. К сожалению, нас ждал плохой конец. Поздравляем "Тоттенхэм", удачи им в полуфинале", - сказал Гвардиола.

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Также тренер отметил, что поддерживает VAR, несмотря на отмененный гол "Ман Сити" на последних минутах встречи.

"Я поддерживаю VAR, но, возможно, с одной точки зрения, при голе Фернандо Льоренте был гандбол. Возможно, с точки зрения рефери - не было. Что касается отмененного гола Стерлинга, то я посмотрел весь эпизод, но люди сверху решили, что это офсайд", - отметил испанский специалист.

Гвардиола заявил, что гордится своими игроками и фанатами команды:

"Очень горжусь игроками и болельщиками. Я никогда не слышал такой поддержки за все время в "Манчестер Сити", но футбол - вещь непредсказуемая".

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