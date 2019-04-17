"Появился страх": в Ювентусе объяснили сенсационный вылет из Лиги чемпионов

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал домашнее поражение от "Аякса".

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал домашнее поражение от "Аякса" (1:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов, после которого туринский клуб вылетел из турнира.

Слова Аллегри приводит Football Italia.

"Мы хорошо выглядели в первом тайме, хоть и немного безумно распоряжались мячом, когда отбирали его. Футбол жесток, и если ты пропускаешь случайный гол, появляется страх", - отметил Аллегри.

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Тренер "Юве" также подчеркнул, что команда должна была по-другому провести второй тайм:

"Мы должны были подойти ко второму тайму по-другому. "Аякс" полностью заслужил результат и выход в полуфинал. Я был уверен, что мы по-другому проведем второй тайм, но этого не произошло. Нужно снять шляпу перед "Аяксом" и отдать им должное за великолепный второй тайм".

Аллегри назвал главную проблему "Ювентуса" в этой встрече:

"Наша проблема в том, что мы раскрылись. Не хватило терпения, чтобы сыграть в свой футбол, учитывая имеющиеся у нас варианты усиления игры со скамейки запасных".

УНИАН также сообщал о том, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прервал невероятную серию в Лиге чемпионов.