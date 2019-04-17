Шахтер стал вторым финалистом Кубка Украины, обыграв Днепр-1 (видео)

Два гола горняки забили на последних минутах игры.

В Днепре завершился полуфинальный матч Кубка Украины по футболу, в котором местный "Днепр-1" принимал "Шахтер".

Победителем противостояния оказался фаворит встречи - действующий чемпион и обладатель Кубка "Шахтер" выиграл со счетом 2:0.

Горняки играли без нескольких основных исполнителей: Марлос и Коваленко травмированы, Мораес отбывает дисквалификацию, в заявку также не попал Майкон. Днепровский клуб не мог рассчитывать на травмированного ветерана Сергея Кравченко.

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Игра проходила с преимуществом "Шахтера", тогда как "Днепр-1" действовал на контратаках. Тем не менее, голы были забиты незадолго до конца второго тайма, когда зрители предвкушали уже дополнительное время.

На 86-й минуте новичок "Шахтера" Манор Соломон сместился на правый фланг и точно навесил во вратарскую, где никем не прикрытый Дентиньо головой отправил мяч в сетку.

Уже в компенсированное арбитром время, когда "Днепр" пошел отыгрываться, горняки поймали соперника вновь - вновь с лучшей стороны показал себя Соломон, который на этот раз забил сам, дальним ударом.

"Шахтер" стал вторым финалистом Кубка Украины. В финале турнира донецкий клуб сыграет с "Ингульцом", который установил историческое достижение, став первым коллективом из низшего дивизиона, который вышел в финал.

Финальный матч пройдет в Запорожье 15 мая.