Марадона: мое здоровье в идеальном состоянии

58-летний аргентинец возвращается к тренерской работе.

Главный тренер мексиканского «Дорадоса» Диего Марадона заявил, что с его здоровьем все в порядке.

Его слова приводит Xsport cо ссылкой на Telam.

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«Я попал в больницу в 58 лет, а покидаю ее 50-летним. Ничего страшного не произошло. Сейчас мое здоровье в идеальном состоянии. Есть люди, которые пытаются спекулировать на моем здоровье, но они были всегда. Теперь я возвращаюсь в «Дорадос».

Напомним, легендарный аргентинец вчера был госпитализирован в Буэнос-Айресе с желудочным кровотечением. СМИ также сообщали, что легендарному аргентинцу потребуется операция. Однако вскоре Марадона был выписан из больницы.

Как сообщал УНИАН, прошлым летом Диего Марадона попался пьяным за рулем на отдыхе в Аргентине.