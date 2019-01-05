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Марадона: мое здоровье в идеальном состоянии

20:22, 05 января 2019
Футбол
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Диего Марадона: &quot;Мое здоровье - идеальное&quot; / Matteo Ciambelli/NurPhoto

Его слова приводит Xsport cо ссылкой на Telam.

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«Я попал в больницу в 58 лет, а покидаю ее 50-летним. Ничего страшного не произошло. Сейчас мое здоровье в идеальном состоянии. Есть люди, которые пытаются спекулировать на моем здоровье, но они были всегда. Теперь я возвращаюсь в «Дорадос».

Напомним, легендарный аргентинец вчера был госпитализирован в Буэнос-Айресе с желудочным кровотечением. СМИ также сообщали, что легендарному аргентинцу потребуется операция. Однако вскоре Марадона был выписан из больницы. 

Как сообщал УНИАН, прошлым летом Диего Марадона попался пьяным за рулем на отдыхе в Аргентине

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Теги: #Диего Марадона