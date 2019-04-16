Лига чемпионов, Ювентус - Аякс: анонс, прогноз, стартовые составы, где смотреть

В Турине состоится ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов.

Во вторник, 16 апреля, в Турине состоится ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Ювентус" будет принимать "Аякс".

В первых четвертьфинальных играх ЛЧ на прошлой неделе именно в паре "Аякса" и "Юве" была зафиксирована единственная ничья - поединок завершился со счетом 1:1. Таким образом, вопрос о победителе противостояния остается открытым, и реальные шансы на выход в полуфинал есть у обеих команд.

Расклад

Формально, после выездной ничьей, причем результативной, "Старая Синьора" может считаться фаворитом ответной игры. Но это лишь на бумаге. Как показывает практика, "Аякс" в нынешней Лиге чемпионов очень успешно играет на выезде. Лишнее тому подтверждение - матч на "Сантьяго Бернабеу" с "Реалом", в котором голландский клуб разгромил "Сливочных" - 4:1.

"Ювентусу" стоит опасаться своего соперника не только исходя из результата амстердамцев в логове "Реала". В первой встрече между "Аяксом" и "Юве" именно команда Эрика тен Хага смотрелась лучше, ярче, доминировала на протяжении почти всего матча. Для итогового успеха ей не хватило опыта и наличия в составе футболиста-хищника, своего Роналду.

Именно Криштиану называют тем игроком, который способен склонить чашу весов в пользу многократных чемпионов Италии. Если Роналду будет в форме, остановить его крайне тяжело. В пользу "Юве" - и фактор родной арены. В нынешнем сезоне на "Ювентус Стэдиум" подопечные Массимилиано Аллегри проиграли лишь единожды - "Манчестеру Юнайтед" на групповой стадии ЛЧ.

История взаимоотношений

Ранее соперники довольно часто пересекались в еврокубках. Предстоящая встреча будет 14-й в истории противостояний лучших команд Италии и Нидерландов. До этого шесть раз побеждали туринцы, дважды - амстердамцы, пять поединков завершились вничью.

Кадровые потери

Из-за кадровых проблем команды вряд ли смогут сыграть в оптимальных составах. В "Ювентусе" не сыграет Кьеллини, под вопросом участие Касереса, Косты, Хедиры и Джана, а "Аякс" не сможет рассчитывать на Банде и Эйтинга, а также на дисквалифицированного Тальяфико.

Ориентировочные составы

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Сандро, Канселу, Ругани, Пьянич, Матюиди, Бентанкур, Бернардески, Роналду, Манджукич.

"Аякс": Онана, Блинд, де Лигт, Мазрауи, Велтман, де Бек, де Йонг, Зиеш, Тадич, Шене, Нерес.

Слова перед матчем

Массимилиано Аллегри, главный тренер "Ювентуса":

"В чемпионате Италии мы почти решили задачу. Осталось набрать всего одно очко до чемпионства. Но в четвертьфинале Лиги чемпионов нам будет непросто. "Аякс" всегда играет одинаково, что дома, что на выезде. Мы должны уважать соперника и показать хорошую игру. Нас ждет сложный матч против сильной команды".

Эрик Тен Хаг, главный тренер "Аякса":

"1:1 - это не тот счет, на который рассчитываешь в домашнем матче, но, тем не менее, это все еще хороший результат. В прошлый раз мы уступили в домашнем матче 1:2, а потом обыграли "Реал". Еще все возможно исправить".

Прогноз на матч

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу "Ювентуса" равен 1,67, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, ничья - в 3,80.

На наш взгляд, поединок будет результативным - забивать будут обе команды, а судьба противостояния может быть решена на последних минутах.

Где смотреть

Смотреть прямую трансляцию матча "Ювентус" - "Аякс" в Украине можно на телеканале "Футбол 2". Начало - в 22.00.