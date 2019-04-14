Арсенал-Киев победил Ворсклу и покинул последнее место в таблице УПЛ
19:07, 14 апреля 2019Футбол
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Единственный гол в матче на счету Владислава Калитвинцева.
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В Киеве завершился матч 24-го тура украинской Премьер-лиги. "Арсенал-Киев" минимально победил "Ворсклу" со счетом 1:0, сообщает официальный сайт турнира.
В первом тайме "Канониры" были ближе к голу, но мяч после удара Гегама Кадимяна попал в перекладину.
В начале второго тайма киевляне добились своего. Владислав Калитвинцев прямым ударом со штрафного принес киевлянам победу. В концовке матча "Ворскла" осталась в меньшинстве, когда красную карточку получил Вадим Сапай.
"Арсенал-Киев" побеждает во втором матче подряд и покидает последнюю строчку турнирной таблицы. Киевляне опережают "Черноморец" на 2 очка.
"Ворскла" с 29 пунктами остается на 8-й позиции.
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