Роман Зозуля подаст в суд на испанского политика, назвавшего его "неонацистом"

В защиту украинского футболиста стали футбольный клуб "Альбасете", мэр города Альбасете, Ассоциация испанских футболистов, президент Федерации футбола Украины.

Форвард "Альбасете" Роман Зозуля собирается подать в суд на испанского политика Пабло Иглесиаса, который назвал украинца "неонацистом".

Об этом сообщил агент Романа Владимир Кузьменко, передает Tribuna.com.

Ассоциация испанских футболистов (AFE) поддержала Зозулю, заявив о готовности помочь с защитой своих прав.

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"Хотим полностью поддержать Зозулю. Мы осуждаем такие заявления и считаем их неудачными в правовом государстве. AFE в распоряжении футболиста для защиты его прав. Вы можете свободно заниматься своей профессиональной деятельностью, не отвлекаясь от футбола", - заявили в организации.

Ранее, в интервью испанскому изданию Marca политик задался вопросом, было бы разумным, если бы в Германии наняли игрока, у которого есть "татуировка со свастикой", и который "делает нацистский жест". "Когда мы говорим о Зозуле, мы не говорим о футболисте с определенными идеологическими взглядами, мы говорим о неонацисте. Мы говорим о расизме, который наносит футболу огромный вред", - заявил испанский политик.

Футбольный клуб "Альбасете" выпустил заявление в поддержку Зозули: "Совет директоров и вся семья "Альбасете" хочет выразить слова поддержки Роману Зозуле. Его поведение за 12 месяцев в нашем клубе было примером для всех. Он настоящий пример в раздевалке, он поддерживает наши социальные проекты, которые организовывает "Альбасете" с целью создания более справедливого и равноправного общества. "Альбасете" готов представить футболисту свои юридические услуги, если они будут нужны для защиты своей чести, которую гарантирует Конституция".

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Также высказался мер Альбасете Мануэль Серрано: "Выражаю поддержку клубу, игроку, персоналу и фанатам, которые всегда подают пример терпимости и демократии. Пабло Иглесиас, в воскресенье мы посвятим гол тебе, а Зозуля - поможет "Альбасете" выйти в примеру".

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко на своей странице в Facebook также возмутился нападками на форварда и заявил о готовности предоставит ему любую, в том числе юридическую помощь.

"Также в УЕФА и Королевскую испанскую футбольную федерацию будет направлено обращение с просьбой дать оценку выпадам политиков-популистов в адрес украинского футболиста", - добавил футбольный функционер.

Как сообщал УНИАН, Роман Зозуля стал игроком испанского "Альбасете" в 2017 году.

Ранее, в начале сезона 2016/17, Зозуля отправился в аренду из "Бетиса" в "Райо Вальекано", где его в штыки встретили фанаты команды из пригорода Мадрида, которые известны своими левыми взглядами.

Зозулю обвинили в нацизме, и поддержке украинской армии в боевых действиях на Востоке Украины.