Зозуля сделал дубль и вывел Альбасете в лидеры испанской Сегунды

Команда украинского легионера выиграла в гостях у Кордовы.

В Испании проходят матчи 24-го тура чемпионата страны по футболу во втором дивизионе - Сегунда, где сегодня "Альбасете" с украинцем Романом Зозулей в составе выиграла у Кордовы.

Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева поля открыли счет в матче на 10-й минуте, когда пенальти реализовал Мигель Де лас Куэвас - 1:0.

Впрочем, после перерыва рисунок игры существенно изменился. На 65-й минуте Зозуля сравнял счет в игре, а уже через 3 минуты - на 68-й, Жереми Бепа вывел Альбасете вперед в счете. Наконец, еще через 3 минуты, на 71-й Зозуля сделал дубль и установил окончательный счет игры - 3:1.

Таким образом, Альбасете набрал 45 очков и на данный момент является единоличным лидером в турнирной таблице чемпионата страны.