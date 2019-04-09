Суперкомпьютер предсказал победителя Лиги чемпионов

Британский портал TalkSport при помощи «суперкомпьютера» занялся предсказанием результатов оставшихся поединков Лиги чемпионов.

Сегодня в Европе матчами в Ливерпуле и Лондоне стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, главный клубный турнир Старого света уже подарил немало сенсаций на предыдущих стадиях, включая вылет мадридского "Реала" и французского "ПСЖ".

Журналисты британского сайта TalkSPORT использовали суперкомпьютер, чтобы спрогнозировать дальнейший ход событий в Лиге чемпионов, вплоть до финала.

По версии искусственного интеллекта, в финале Лиги чемпионов в нынешнем году сыграют "Ювентус" и "Барселона". Победителем решающего матча будет туринский клуб, где блистает Криштиану Роналду.

Прогноз суперкомпьютера TalkSPORT:

¼ финала

«Аякс» — «Ювентус» 1:1, «Ювентус» — «Аякс» 2:0;

«Ливерпуль» — «Порту» 3:0, «Порту» — «Ливерпуль» 1:2;

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 1:1, «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 3:1;

«Манчестер Юнайтед» — «Барселона» 1:2, «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» 2:1.

½ финала

«Манчестер Сити» — «Ювентус» 1:1, «Ювентус» — «Манчестер Сити» 2:1;

«Барселона» — «Ливерпуль» 2:1, «Ливерпуль» — «Барселона» 2:2.

Финал

«Ювентус» — «Барселона» 2:1.

Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019 пройдет 1 июня в Мадриде.