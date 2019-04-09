Главного тренера сборной Аргентины во время езды на велосипеде сбил автомобиль
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони попал в ДТП на Мальорке. 40-летний аргентинец был сбит автомобилем во время езды на велосипеде, сообщает Infobae.
Тренера доставили в университетский госпиталь Son Espases со множественными травмами.
Читайте такжеВ Аргентине арестован отец Месси
Инцидент произошел сегодня около 10 утра по местному времени возле школы в Пуэрто Порталс. Автомобиль сбил Скалони, разворачиваясь задом.
По информации Crónica Balear, Скалони при падении получил травмы лица – порезы, ушибы. У тренера сильный порез брови – около 10 сантиметров, а также порез под глазом.
Установлено, что сбил Скалони его друг. Авария была непреднамеренной. Тесты на алкоголь у обоих участников ДТП оказались отрицательными. Полиция занимается делом.
Скалони выступал за «Мальорку» в бытность игроком. У него есть дом в муниципалитете Кальвия, где произошла авария.