Главного тренера сборной Аргентины во время езды на велосипеде сбил автомобиль

Лионель Скалони доставлен в госпиталь со множественными ушибами.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони попал в ДТП на Мальорке. 40-летний аргентинец был сбит автомобилем во время езды на велосипеде, сообщает Infobae.

Тренера доставили в университетский госпиталь Son Espases со множественными травмами.

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Инцидент произошел сегодня около 10 утра по местному времени возле школы в Пуэрто Порталс. Автомобиль сбил Скалони, разворачиваясь задом.

По информации Crónica Balear, Скалони при падении получил травмы лица – порезы, ушибы. У тренера сильный порез брови – около 10 сантиметров, а также порез под глазом.

Установлено, что сбил Скалони его друг. Авария была непреднамеренной. Тесты на алкоголь у обоих участников ДТП оказались отрицательными. Полиция занимается делом.

Скалони выступал за «Мальорку» в бытность игроком. У него есть дом в муниципалитете Кальвия, где произошла авария.