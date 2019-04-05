Футболиста сицилийского клуба похитили на вертолете прямо посреди матча (видео)
Интересный случай произошел в любительском Чемпионате Сицилии по футболу.
Во втором тайме матча между "Виагранде" и "Неброди" на поле неожиданно приземлился вертолет. Из него выскочили ребята в балаклавах и похитили игрока "Виагранде" Игнацио Барбагалло.
Читайте такжеМать футболиста "Шахтера" Тайсона похитили в Бразилии
Болельщики и игроки испугались и удивились, но вскоре выяснилось, что это был розыгрыш.
55-летний Барбагалло инсценировал похищение в своем последнем матче в карьере.
За эту шутку ему придется выплатить штраф 200 евро. Также он получил дисквалификацию до 31 мая 2019 года.
Кроме того, Игнацио грозят дополнительные санкции от власти - он не согласовал посадку вертолета в людном месте.
Rapito nel corso di una partita. Così Ignazio Barbagallo, a 55 anni, ha voluto dire addio al calcio a Viagrande (in provincia di Catania) in Terza Categoria. (Tutto autorizzato dalla Polizia Municipale e svolto in sicurezza eh...) #ilcalcioèdichiloamapic.twitter.com/b7RRO9MOAD— Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) April 5, 2019