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Футболиста сицилийского клуба похитили на вертолете прямо посреди матча (видео)

16:33, 05 апреля 2019
Футбол
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На поле неожиданно приземлился вертолет / скриншот

Во втором тайме матча между "Виагранде" и "Неброди" на поле неожиданно приземлился вертолет. Из него выскочили ребята в балаклавах и похитили игрока "Виагранде" Игнацио Барбагалло. 

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Болельщики и игроки испугались и удивились, но вскоре выяснилось, что это был розыгрыш.

55-летний Барбагалло инсценировал похищение в своем последнем матче в карьере.

За эту шутку ему придется выплатить штраф 200 евро. Также он получил дисквалификацию до 31 мая 2019 года.

Кроме того, Игнацио грозят дополнительные санкции от власти - он не согласовал посадку вертолета в людном месте.

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Теги: #похищение#футболисты#Сицилия