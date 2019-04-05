В Аргентине арестован отец Месси

Хорхе Месси столкнулся на своем автомобиле с мотоциклистом.

Отец футболиста и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, Хорхе, столкнулся на своем автомобиле BMW M3 с мотоциклистом. Об этом сообщает TN.

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Авария произошла вечером 4 апреля в аргентинском Росарио. Отец капитана сборной Аргентины был задержан для выяснения всех обстоятельств и прохождения медицинского освидетельствования.

Пострадавший был доставлен в больницу, он получил легкие травмы.

Правоохранительные органы изучают возможность возбуждения дела против Хорхе. Он должен пройти тест на содержание алкоголя в крови, после чего будет оценено состояние его здоровья.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом в мире.