Месси возглавил рейтинг France Football самых высокооплачиваемых игроков планеты

В тройку вошли Криштиану Роналду и Неймар.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира в сезоне-2018/19 по версии France Football. Об этом сообщает сайт французского издания.

В рейтинге учитывались зарплата, бонусы и другие доходы игроков.

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Месси зарабатывает более 7 миллионов евро в месяц, а его суммарный доход составляет 130 миллионов в год. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду зарабатывает 113 миллионов. В «Ювентусе» он получает на 10 миллионов евро в год больше, чем в «Реале». Замыкает тройку нападающий «ПСЖ» Неймар с доходом 91,5 миллиона евро.

В топ-5 также вошли Антуан Гризманн («Атлетико», 44 млн) и Гарет Бэйл («Реал», 40,2 млн).

Полный рейтинг France Football опубликует 2 апреля.

Get French Football News уточняет, что суммы указаны до вычета налогов.