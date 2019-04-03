Билеты на матч Динамо - Шахтер в УПЛ поступили в продажу

Поединок лидеров чемпионата состоится 24 апреля в Киеве.

В среду, 3 апреля началась продажа билетов на матч 25-го тура чемпионата Премьер-лиги «Динамо» - «Шахтер». Матч состоится на столичном НСК «Олимпийский» в среду, 24 апреля. Начало – в 18:30.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", на игру доступны билеты следующих ценовых категорий: 50, 100, 200, 300, 350, 400, 800 и 1000 гривен.

Напомним, что посетителям матчей на “Олимпийском” теперь нет необходимости распечатывать билеты, купленные в Интернете. На стадионе работают новые входные терминалы со сканерами, которые считывают билеты с экранов мобильных устройств - смартфонов, планшетов.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" и "Динамо" встретятся между собой в рамках Кубка Украины. Эта игра состоится в Харькове в воскресенье, 7 апреля. Начало - в 17.00.