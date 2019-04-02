На матч Шахтер - Динамо в Кубке Украины уже продано 17 тысяч билетов

Поединок «Шахтер» - «Динамо» состоится 7 апреля в 17:00 в Харькове на ОСК «Металлист».

На матч 1/4 финала Кубка Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» продано уже 17 000 билетов. Поединок «Шахтер» – «Динамо» состоится 7 апреля в 17:00 в Харькове на ОСК «Металлист», сообщает официальный твиттер ФК "Шахтер". Как сообщал УНИАН, выпущен шикарный постер к матчу "Шахтер" - "Динамо" в стиле сериала "Игра престолов".

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