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На матч Шахтер - Динамо в Кубке Украины уже продано 17 тысяч билетов

16:01, 02 апреля 2019
Футбол
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Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 7 апреля / twitter.com/fcshakhtar

Поединок «Шахтер» – «Динамо» состоится 7 апреля в 17:00 в Харькове на ОСК «Металлист», сообщает официальный твиттер ФК "Шахтер". 

Как сообщал УНИАН, выпущен шикарный постер к матчу "Шахтер" - "Динамо" в стиле сериала "Игра престолов".

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Теги: #матч Шахтер - Динамопогода в Харькове