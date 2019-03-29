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Тренер "Вест Хэма" рассказал о состоянии здоровья Ярмоленко

13:37, 29 марта 2019
Футбол
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Андрей Ярмоленко получил травму в матче с "Тоттенхэмом" / REUTERS

По словам наставника "молотобіців", украинец продолжает восстановление, которое идет по плану. Пеллегрини также добавил, что никаких новостей относительно возвращения Ярмоленко на поле у него пока нет. 

"Игроки, которые надолго выбыли из-за травм, такие как: Уилшир, Ярмоленко и Карлос Санчес, все еще продолжают свое восстановление. Энди Кэрролл продолжает сдавать медицинские тесты. Никаких новостей об их возвращении на поле у меня нет", - цитирует слова Пеллегрини официальный сайт клуба.

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Напомним, что Ярмоленко получил травму в конце октября 2018 года во встрече 9 тура АПЛ против "Тоттенхэма". Украинца забрали на носилках врачи. Позже у футболиста диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. После перенесенной операции стало известно, что Андрей пропустит минимум полгода. Вне игры Ярмоленко находится уже 5 месяцев.

В активе Ярмоленко 9 матчей и 2 гола в нынешнем сезоне АПЛ. На данный "Вест Хэм" занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата. После 31 тура в их активе 42 балла. 

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Теги: #травма#Ярмоленко