Тренер "Вест Хэма" рассказал о состоянии здоровья Ярмоленко

Возвращение Андрея на поле пока не обсуждается.

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини дал оценку состоянию здоровья Андрея Ярмоленко.

По словам наставника "молотобіців", украинец продолжает восстановление, которое идет по плану. Пеллегрини также добавил, что никаких новостей относительно возвращения Ярмоленко на поле у него пока нет.

"Игроки, которые надолго выбыли из-за травм, такие как: Уилшир, Ярмоленко и Карлос Санчес, все еще продолжают свое восстановление. Энди Кэрролл продолжает сдавать медицинские тесты. Никаких новостей об их возвращении на поле у меня нет", - цитирует слова Пеллегрини официальный сайт клуба.

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Напомним, что Ярмоленко получил травму в конце октября 2018 года во встрече 9 тура АПЛ против "Тоттенхэма". Украинца забрали на носилках врачи. Позже у футболиста диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. После перенесенной операции стало известно, что Андрей пропустит минимум полгода. Вне игры Ярмоленко находится уже 5 месяцев.

В активе Ярмоленко 9 матчей и 2 гола в нынешнем сезоне АПЛ. На данный "Вест Хэм" занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата. После 31 тура в их активе 42 балла.