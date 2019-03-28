Услышали фанатов: УЕФА установит потолок цен на гостевые билеты в еврокубках

Билет на гостевой сектор в матче "Барселона" - "МЮ" стоит 120 евро.

УЕФА планирует установить потолок цен на гостевые билеты в еврокубках.

Этот вопрос будет поставлен на голосование комитетом по клубным соревнованиям, заседание которого состоится 14 мая, сообщает Sky Sports.

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Такая ситуация уже коснулась «Барселону» и «Манчестер Юнайтед», которые выставили непомерно большие цены на билеты для фанатов гостей на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Так, каталонцы выставили ценник в 120 евро на пропуск на трибуны для фанатов "МЮ". Руководство манкунианцев в ответ подняло цены для фанатов «Барселоны» и пообещало отдать своим болельщикам часть суммы за билеты на игру в Испании.

Напомним, ранее УЕФА завел дисциплинарное дело по ситуации с натурализацией новичка сборной Украины Жуниора Мораеса.