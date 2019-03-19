Матчи полуфинала Кубка Украины по футболу состоятся 17 апреля

Жеребьевка этой стадии соревнований состоится 8 апреля.

Согласно решения Исполкома Федерации футбола Украины, матчи 1/2 финала Кубка Украины сезона-2018/2019 состоятся 17 апреля 2019 года.

Жеребьевка этой стадии турнира пройдет в Киеве в Доме футбола 8 апреля в 13.00, сообщает официальный сайт ФФУ.

Поединки 1/4 финала будут проходить 6-7 апреля. В четвертьфиналах встречаются:

«Ингулец» (Петрово) — «Карпаты» (Львов)

«Днепр-1» (Днепр) — «Ворскла» (Полтава)

«Шахтер» (Донецк) — «Динамо» (Киев)

«Львов» (Львов) — «Заря» (Луганск)

Места проведения и время начала матчей должны быть определены до 22 марта включительно.

Вместе с тем, как сообщал УНИАН, вчера было официально объявлено о проведении матча Кубка Украины Шахтер - Динамо 7 апреля в Харькове на ОСК Металлист. Начало игры - в 17.00.

Напомним, в план-календарь текущего сезона были внесены изменения в связи с проведением выборов Президента Украины и по ходатайству главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко.