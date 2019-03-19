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Шахтер назвал цену билетов на кубковый матч с Динамо в Харькове

14:23, 19 марта 2019
Футбол
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Матч "Динамо" - "Шахиер" состоится в воскресенье, 7 апреля / ФК "Шахтер"

На всех стадиях турнира команды проводят по одному матчу, так что полуфиналист будет определен именно этим вечером в Харькове, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

ФК «Шахтер» начал реализацию билетов на матч. Стоимость – от 40 гривен.

Приобрести их можно:

- в кассах ОСК «Металлист» (ежедневно с 10:00 до 19:00);

- на shakhtar.com;

- в мобильном приложении Shakhtar Tickets (Google Play и App Store);

- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua,  karabas.com,  bilet.privatbank.ua,  tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);

- в розничной торговой сети Харькова.

Отметим, что в сезоне-2018/19 продолжает действовать система динамических цен. В день игры стоимость билетов будет выше. Контактный номер для желающих приобрести билеты категорий Shakhtar Lounge и Club 1936 – 067 620 14 59, SkyUp Club – 067 433 38 88, Sky Box и Roof Club – 067 620 40 11.

"Вниманию всех владельцев абонементов сезона-2018/19! Для вас посещение четвертьфинала Кубка – бесплатно", - напоминают в клубе.

Игра в Харькове начнется в воскресенье, 7 апреля, в 17.00.

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Теги: #футбол#Кубок Украины#ФК Шахтер#Динамо Киев