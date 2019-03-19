Шахтер назвал цену билетов на кубковый матч с Динамо в Харькове
7 апреля на ОСК «Металлист» состоится поединок 1/4 финала Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо».
На всех стадиях турнира команды проводят по одному матчу, так что полуфиналист будет определен именно этим вечером в Харькове, сообщает официальный сайт донецкого клуба.
ФК «Шахтер» начал реализацию билетов на матч. Стоимость – от 40 гривен.
Приобрести их можно:
- в кассах ОСК «Металлист» (ежедневно с 10:00 до 19:00);
- на shakhtar.com;
- в мобильном приложении Shakhtar Tickets (Google Play и App Store);
- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);
- в розничной торговой сети Харькова.
Отметим, что в сезоне-2018/19 продолжает действовать система динамических цен. В день игры стоимость билетов будет выше. Контактный номер для желающих приобрести билеты категорий Shakhtar Lounge и Club 1936 – 067 620 14 59, SkyUp Club – 067 433 38 88, Sky Box и Roof Club – 067 620 40 11.
"Вниманию всех владельцев абонементов сезона-2018/19! Для вас посещение четвертьфинала Кубка – бесплатно", - напоминают в клубе.
Игра в Харькове начнется в воскресенье, 7 апреля, в 17.00.