Экс-форвард сборной Украины: Роналду понемногу сдает позиции

Андрей Воробей прокомментировал шансы "сине-желтых" в матче со сборной Португалии.

Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал шансы "сине-желтых" в матче со сборной Португалии в рамках отбора на чемпионат Европы-2020.

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"Шансы у нас есть. Хороший соперник. Много кто говорит и думает, что шансов мало. Однако я верю в нашу сборную, потому что сейчас действительно собрались хорошие исполнители, гражданство Марлоса добавило креатива в игре. Очень много талантливой молодежи сейчас.

Я думаю, что нам по силам. Тем более что сейчас Роналду - это уже не тот Роналду… Он понемногу сдает позиции. Значит, шансы есть, и шансы хорошие, я считаю, "50 на 50". Я верю, что у нас должно все получиться", - сказал Андрей Воробей в эфире программы "Футбик" на Youtube.

Напомним, сегодня в ряды сборной Украины Андрей Шевченко вызвал Жуниора Мораеса, который недавно получил украинское гражданство.