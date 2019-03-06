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Реал собирается уволить главного тренера Солари после разгрома от Аякса - СМИ

14:58, 06 марта 2019
Футбол
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Солари будет уволен из Реала до конца сезона / Reuters

При этом, пока не известно, когда тренер покинет свой пост – в ближайшие дни или в конце сезона, сообщает Sport.ua со ссылкой на Mundo Deportivo.

«Реал» уже начал поиски преемника Солари. В шорт-листе мадридского клуба - имена Массимилиано Аллегри, Зинедина Зидана, Маурисио Почеттино и Жозе Моуриньо.

Ранее Солари заявил, что уходить из «Реала» не собирается.

Как сообщал УНИАН, накануне Реал проиграл амстердамскому Аяксу на своем поле со счетом 1:4.

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Теги: #футбол#УЕФА#Лига чемпионов#Реал Мадрид