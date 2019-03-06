Реал собирается уволить главного тренера Солари после разгрома от Аякса - СМИ

Мадридский клуб уже начал поиски нового главного тренера.

После вчерашнего вылета из Лиги чемпионов от «Аякса» руководство «Реала» приняло решение уволить Сантьяго Солари.

При этом, пока не известно, когда тренер покинет свой пост – в ближайшие дни или в конце сезона, сообщает Sport.ua со ссылкой на Mundo Deportivo.

«Реал» уже начал поиски преемника Солари. В шорт-листе мадридского клуба - имена Массимилиано Аллегри, Зинедина Зидана, Маурисио Почеттино и Жозе Моуриньо.

Ранее Солари заявил, что уходить из «Реала» не собирается.

Как сообщал УНИАН, накануне Реал проиграл амстердамскому Аяксу на своем поле со счетом 1:4.