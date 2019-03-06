Реал собирается уволить главного тренера Солари после разгрома от Аякса - СМИ
14:58, 06 марта 2019Футбол
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Мадридский клуб уже начал поиски нового главного тренера.
Солари будет уволен из Реала до конца сезона / Reuters
После вчерашнего вылета из Лиги чемпионов от «Аякса» руководство «Реала» приняло решение уволить Сантьяго Солари.
При этом, пока не известно, когда тренер покинет свой пост – в ближайшие дни или в конце сезона, сообщает Sport.ua со ссылкой на Mundo Deportivo.
«Реал» уже начал поиски преемника Солари. В шорт-листе мадридского клуба - имена Массимилиано Аллегри, Зинедина Зидана, Маурисио Почеттино и Жозе Моуриньо.
Ранее Солари заявил, что уходить из «Реала» не собирается.
Как сообщал УНИАН, накануне Реал проиграл амстердамскому Аяксу на своем поле со счетом 1:4.
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