Ультрас Шахтера выступили против новых правил клуба по посещению матчей

Фанаты не исключают тесной связи администрации "Шахтера" с представителями так называемого "ополчения" и российскими спецслужбами.

Активные болельщики «Шахтера» опубликовали заявление относительно введения донецким клубом новых правил покупки билетов на выездные матчи УПЛ.

«Футбол в Украине переживает не лучшие времена. Из-за войны на Востоке и оккупации Крыма много клубов изменили прописку, а некоторые вообще прекратили существование. Посещаемость стадионов упала в несколько раз, а топ-матчи не могут собрать полные стадионы. Пожалуй единственные, кто постоянно поддерживают свои клубы как дома, так и на выезде, – это ультрас.

Еще в последние месяцы режима Януковича представители МВД вместе со службами безопасности клубов практиковали сбор данных на ультрас, зная что это движущая сила Революции достоинства. Как результат тех всех сборов данных – преследования со стороны милиции во время Майдана и охота со стороны сепаратистов и российских спецслужб на территории Донбасса.

Все мы помним, как при захвате пророссийскими боевиками «Донбасс Арены» были якобы найдены только списки ультрас «Шахтера». Почему якобы? Потому что эти списки уже давно были на сепаратистских сайтах, а ​​по указанным адресам еще весной 2014-го представители так называемого ополчения искали «предателей Донбасса».

Поскольку ни руководство, ни менеджмент отдела по работе с болельщиками «Шахтера» с тех пор почти не изменились, передавать личные данные в базу данных является небезопасным делом для любого гражданина Украины. Поскольку ни один закон Украины не обязывает болельщика предъявлять свои документы для входа на стадион во время спортивных соревнований, каждый человек имеет право отказать в этой просьбе даже сотруднику правоохранительных органов, не говоря уже о сотрудниках стадиона или «Шахтера», которые вообще не имеют права проверять документы.

Представители ультрас-движения «Шахтера» отказываются от попадания на отведенные гостевые сектора по новым правилам и призывают других болельщиков не выполнять противозаконных требований. Мы считаем, что «Шахтер» не в состоянии обеспечить конфиденциальность полученных данных. Учитывая сверхнизкую посещаемость матчей УПЛ, попасть на другие секторы стадиона не будет для нас проблемой. Поддерживать «Шахтер» мы будем там, где захотим, а не там, где нам укажет менеджмент клуба», – сказано в обращении ультрас горняков.

Напомним, как сообщал УНИАН, в конце февраля ФК «Шахтер» ввел новые правила покупки билетов на выездные матчи команды. В соответствии с новыми требованиями фанаты могут купить билет на игру только по паспортам. Причиной этого называлось предотвращение проявлений расизма, ксенофобии, пропаганды тоталитарных идеологий и нетерпимости по любому из признаков отдельных болельщиков к остальным зрителям.