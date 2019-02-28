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Шахтер будет продавать билеты на выездные матчи по паспортам

20:04, 28 февраля 2019
Футбол
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"Шахтер" ввел новые правила покупки билетов на выездные матчи / REUTERS

Начиная с матча 20-го тура УПЛ против «Черноморца» в Одессе фанаты смогут купить билет только по паспортам. Об этом сообщает официальный сайт донецкой команды.

Причина ужесточений правил – предотвращение проявлений расизма, ксенофобии, пропаганды тоталитарных идеологий и нетерпимости по любому из признаков с целью борьбы против неуважительного отношения отдельных болельщиков к остальным зрителям.

Выездной поединок горняков против «Черноморца» состоится 2 марта.

Как сообщал УНИАН, в минувший понедельник "Шахтер" обыграл дома "Александрию" (2:0). 

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Теги: #ФК Шахтер