Шахтер будет продавать билеты на выездные матчи по паспортам
20:04, 28 февраля 2019Футбол
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Донецкий клуб ввел новые правила покупки билетов на выездные поединки.
"Шахтер" ввел новые правила покупки билетов на выездные матчи / REUTERS
ФК «Шахтер» ввел новые правила покупки билетов на выездные матчи команды.
Начиная с матча 20-го тура УПЛ против «Черноморца» в Одессе фанаты смогут купить билет только по паспортам. Об этом сообщает официальный сайт донецкой команды.
Причина ужесточений правил – предотвращение проявлений расизма, ксенофобии, пропаганды тоталитарных идеологий и нетерпимости по любому из признаков с целью борьбы против неуважительного отношения отдельных болельщиков к остальным зрителям.
Выездной поединок горняков против «Черноморца» состоится 2 марта.
Как сообщал УНИАН, в минувший понедельник "Шахтер" обыграл дома "Александрию" (2:0).
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