Шахтер будет продавать билеты на выездные матчи по паспортам

Донецкий клуб ввел новые правила покупки билетов на выездные поединки.

ФК «Шахтер» ввел новые правила покупки билетов на выездные матчи команды.

Начиная с матча 20-го тура УПЛ против «Черноморца» в Одессе фанаты смогут купить билет только по паспортам. Об этом сообщает официальный сайт донецкой команды.

Причина ужесточений правил – предотвращение проявлений расизма, ксенофобии, пропаганды тоталитарных идеологий и нетерпимости по любому из признаков с целью борьбы против неуважительного отношения отдельных болельщиков к остальным зрителям.

Выездной поединок горняков против «Черноморца» состоится 2 марта.

Как сообщал УНИАН, в минувший понедельник "Шахтер" обыграл дома "Александрию" (2:0).